В Башкирии двое мужчин прошлись по школам с муляжом автомата, назвав это социальным экспериментом

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В Башкирии активисты республиканского общественного движения «Клуб повышения юридической грамотности автовладельцев» прошли с автоматом по детсадам, школам и училищам в Ишимбае. Свою задумку они назвали социальным экспериментом.

«Мы положили в сумку автомат Калашникова, положили его в коробку, обернули бантиком и прошлись по школам, садикам, больницам и училищам», — рассказывают авторы в своей группе «Вконтакте». По их словам, так они хотели проверить, насколько обеспечивается безопасность детей в образовательных учреждениях после трагедии в казанской гимназии и пермском вузе.

Однако задумку активистов не оценили. В комментариях к посту пользователи соцсети возмутились «экспериментом». Некоторые обратили внимание, что дети могли испугаться, возникла бы паника и учащиеся могли бы даже пострадать, спасая свои жизни. Однако авторы заявили, что «делали все грамотно».

«Это не лучший способ изменить ситуацию, не там ищете корень проблемы», — обратил внимание один из пользователей в соцсети. Другие назвали это «хайпом за счет стресса других» и заявили, что подобные выходки необходимо запретить.

Подобный «эксперимент» эти же активисты уже проводили в Башкирии в 2019 году. Тогда они прошлись с муляжом бомбы.

Напомним, в мае Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, в результате которой погибли два учителя и семь школьников, еще десятки получили ранения. В этом месяце трагедия произошла в пермском вузе. Там студент открыл стрельбу — погибли шесть человек.



Татьяна Демина