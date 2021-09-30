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КДК РФС дисквалифицировал Слуцкого на один матч РПЛ условно

15:53, 30.09.2021
КДК РФС дисквалифицировал Слуцкого на один матч РПЛ условно
Фото: rubin-kazan.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) вынес наказание главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому по итогам матча с московским «Динамо». Об этом сообщает «РИА Новости».

Комитет принял решение дисквалифицировать рулевого казанцев на один матч РПЛ условно за присутствие в футбольном отсеке, где ему запрещалось находиться из-за удаления в предыдущем туре с «Зенитом». Также Слуцкому назначен испытательный срок до конца сезона.

Фото: rubin-kazan.ru

Сам тренер объяснил свое нарушение тем, что сопровождал исполнительного директора, который не знал расположения проходов на стадионе «Динамо», и его нахождение в раздевалке команды лишь стечение обстоятельств.

Напомним, «Рубин» выиграл лишь один из последних семи матчей в сезоне. Подробнее о причинах поражения команды Леонида Слуцкого от «Динамо» читайте в материале «Реального времени».

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