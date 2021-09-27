«Рубин» выиграл лишь один из последних семи матчей команды в сезоне

Поражение от московского «Динамо» (0:2) стало для казанского «Рубина» уже пятым в текущем сезоне во всех турнирах.

Команда Леонида Слуцкого одержала лишь одну победу в последних семи матчах. С середины августа, когда казанцы проиграли польскому «Ракуву», вылетев из Лиги конференций, «Рубин» обыграл только екатеринбургский «Урал» (4:0). В остальных играх набрано 2 очка, за ничьи с «Крыльями Советов» (1:1) и «Химками» (1:1).

После 9-и сыгранных туров казанская команда набрала 14 очков и предварительно занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В случае победы ЦСКА над «Нижним Новгородом», армейцы обойдут «Рубин» в чемпионате страны.

Подробнее о причинах поражения команды Леонида Слуцкого от «Динамо» читайте в материале «Реального времени».