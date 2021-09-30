В России вновь побит рекорд по суточной смерти от COVID-19 — умерли 867 пациентов

В России за минувшие сутки выявили 23 888 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 7 511 026. Об этом сообщает оперштаб.

Умерли за сутки 867 человек. Это новый антирекорд, он фиксируется третий день подряд. С начала пандемии коронавирус унес жизни 207 255 россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровели 18 826 человек за минувшие сутки, всего — 6 672 767.

28 сентября оперштаб сообщил о смерти 852 пациентов с COVID-19, 29 сентября было зафиксировано 857 летальных исходов.

Все последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина