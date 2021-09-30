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В России вновь побит рекорд по суточной смерти от COVID-19 — умерли 867 пациентов

12:04, 30.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В России вновь побит рекорд по суточной смерти от COVID-19 — умерли 867 пациентов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 23 888 случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 7 511 026. Об этом сообщает оперштаб.

Умерли за сутки 867 человек. Это новый антирекорд, он фиксируется третий день подряд. С начала пандемии коронавирус унес жизни 207 255 россиян.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Выздоровели 18 826 человек за минувшие сутки, всего — 6 672 767.

28 сентября оперштаб сообщил о смерти 852 пациентов с COVID-19, 29 сентября было зафиксировано 857 летальных исходов.

Все последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 сен
    Коммунальщиков страны под суд- их работенка!
    На отоплении поднажиться хотели- тянули с подачей до 28 сентября,
    хотя по всем показателям и современным, и ССР-ким) должны были его дать в середине месяца. А в некоторых домах его и сейчас еще нет, в той же Казани!!! Результат их работы- простуды, ОРВИ и к+ коронавирус на больные организмы. Не надо разыгрывать непонятки, требую повальную прививочность.
    Будут все привиты- вирус опять придет, только уже другого вида,
    которому начхать на ваши прививки.
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