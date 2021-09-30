Главное о коронавирусе на 30 сентября: почему болеют вакцинированные, тестирование на COVID-19 всех с ОРВИ

Фото: Максим Платонов

Почему вакцинированные заражаются коронавирусом

В Татарстане зарегистрирован 61 заболевший COVID-19. Всего на 30 сентября в республике зарегистрировали 27 060 случаев заражения коронавирусом. По данным республиканского Минздрава, за весь период выздоровело 23 246 человек, в том числе 55 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 743 человека.

В Минздраве Татарстана рассказали, почему вакцинированные заражаются COVID-19. С момента получения второй дозы должен пройти полный 21 день для того, чтобы у организма хватило времени сформировать иммунитет. Первая доза вакцины — не защита от инфекции. В межпрививочный период и ранние сроки после второй инфекции следует тщательно заботиться о своем здоровье. Также есть случаи, когда заражаются татарстанцы после полного курса вакцинации. Несмотря на высокую эффективность отечественных вакцин, есть 5—8% людей, у которых не формируются антитела.

В Татарстане подтвердились еще четыре летальных случая от коронавируса. От инфекции скончались мужчина 1937 года рождения, три женщины 1924, 1948 и 1953 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.



В сообществах, посвященных жизни Нижнекамска в социальных сетях, стала распространяться информация об экспериментальной вакцинации от коронавируса воспитанников детских домов. Заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина прокомментировала, что информация ложная: сейчас в городе идет вакцинация от гриппа, детей регулярно прививают осенью. А вот от коронавируса детей не прививают.



Фото: global-kazan.ru

В Набережных Челнах полиция раскрыла схему продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что местный житель оформлял поддельные справки о проведении вакцинации от COVID-19 за вознаграждение в размере 6 тысяч рублей. На самом деле вакцинация не проводилась.

У жителей Казани стали чаще выявлять антитела к коронавирусу. В сентябре текущего года средний суточный процент положительных результатов тестирования на антитела класса G (IgG) составил 85,3%, в то время как по итогам марта 2021-го он не превышал 35%.

В Барнауле женщина родила ребенка, находясь в коме

За последние сутки в России выявлено 23 888 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 826 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 7 511 026 человек, а выздоровевших — до 6 672 767 человек.



Зафиксировано 867 смертей. За весь период в России от коронавируса умерло 207 255 человек.



Российские власти пока не планируют вводить на федеральном уровне меры из-за ситуации с распространением коронавируса, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. В Кремле видят, что заболеваемость COVID-19 растет, и констатируют «очень печальные антирекорды в плане смертности». Эта ситуация требует внимания и становится поводом для очередной мобилизации.

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин, выйдя с самоизоляции, раскрыл тайну, кто в его окружении заразился коронавирусом, после чего тот был вынужден уйти на самоизоляцию. «Адъютант, с которым я проработал целый день с утра до вечера, заболел», — рассказал он. Глава государства обратил внимание, что, несмотря на контакт с заболевшим, ему удалось не заразиться. У него по-прежнему высокий титр антител благодаря вакцине.

С 1 октября всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве начнут проводить обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Положительный результат будет считаться подтвержденным случаем заболевания, пациентам сразу определят схему лечения и выдадут лекарства. При положительном результате анализ возьмут и у тех, кто проживает с пациентом.

В Москве медикам будут платить за каждого привитого сверх плана. Медики, которые привлекут граждан к вакцинации или ревакцинации сверх плана, будут получать дополнительные выплаты: за одного привитого в возрасте от 18 до 60 лет врачам выплатят 200 рублей, за привитого старше 60 лет — 400 рублей.



Фото: Максим Платонов

В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова, где разработали третью российскую вакцину от коронавируса «КовиВак», рассказали об ее эффективности. Там заявляют, что она защищает от тяжелой формы COVID-19 на 99,1%. В целом от коронавируса «КовиВак» защищает привитого на 98,4%.

В Ульяновской области ужесточают меры из-за ситуации с коронавирусом. С 1 ноября массовые мероприятия с числом участников более 10 человек смогут посетить только граждане, имеющие сертификат о вакцинации, переболевшие коронавирусом или имеющие отрицательный тест ПЦР. QR-код потребуется при посещении организаций общественного питания, салонов красоты, соляриев, бань, фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров, театров, концертных и выставочных мероприятий.

В Роспотребнадзоре рассказали о распространенности «русского штамма» коронавируса. «Русский» штамм еще встречается в США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, в России уже не осталось.

Госпитализированная с коронавирусом актриса Лариса Гузеева опубликовала видео из больницы. «Берегите себя, не целуйтесь, не обнимайтесь по сто раз на дню. Носите маски, потому что эта гадость именно так и передается», — посоветовала подписчикам актриса. По последним данным, ее состояние оценивается как тяжелое, но она отказалась от переливания плазмы с антителами переболевшего донора.

Жительница Барнаула Наталья Ломакова родила ребенка, находясь в коме из-за последствий коронавируса. Ее госпитализировали с COVID-19 на 28-й неделе беременности (около 6,4 месяца) с 100%-м поражением легких, ряд внутренних органов отказывал. Ее подключили к аппарату ИВЛ и провели кесарево сечение. Ребенок появился на свет с тяжелой двусторонней пневмонией и весил всего 1 кг 100 гр.

В Волгоградской области из-за коронавируса могут уменьшить плановую медпомощь. Большинство коек в медицинских учреждениях отдали для лечения пациентов с COVID-19.

Новым симптомом дельта-штамма стал насморк. Он зафиксирован у 100 процентов больных дельта-штаммом коронавируса в Москве, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. При этом у заболевших нет потери вкуса и обоняния.

Фото: csn-tv.ru

Ограничительные меры продлили власти Чукотки. На Чукотке запрещены публичные мероприятия с участием граждан в закрытых помещениях, сохраняется масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.

В Рио-де-Жанейро суд отменил ковид-паспорта

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 233 256 031 человек, 4 774 192 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (43 349 304). На второй строчке — Индия (33 739 980), на третьей — Бразилия (21 399 546), на четвертой — Россия (7 377 774, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 094 334).



Больше всего смертей зафиксировано в США (695 115). За ними следуют Бразилия (596 122), Индия (448 062), Мексика (276 973), Россия (202 700) и Перу (199 367).



Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил об «ужасном неравенстве» в доступе к вакцинам от COVID-19 в мире. Более 75% вакцин ушли в страны с высокими доходами и государства с доходами выше среднего. Страны с низкими доходами «получили менее половины процента» мирового объема вакцины. Так, в Африке полностью привиты лишь 4% населения.

Глава Telegram Павел Дуров объяснил блокировку каналов антипрививочников в Италии и ФРГ. По его словам, в каналах содержались призывы к насилию в отношении медиков. Мессенджер предупреждал администраторов о запрете призывов к насилию, однако те не предприняли никаких действий.

В Украине уничтожат более 34 тысяч доз вакцины компании Pfizer. Партия была доставлена в страну еще в начале лета, но при транспортировке был нарушен температурный режим. Поэтому власти решили утилизировать вакцину.

Фото: swissinfo.ch

Ученые Оксфордского университета выяснили, что у более трети заболевших коронавирусом COVID-19 наблюдался минимум один долгосрочный симптом в течение трех — шести месяцев после заражения инфекцией. По их информации, с этим сталкивались 37% человек, переболевших инфекцией. Наиболее часто встречающиеся симптомы: проблемы с дыханием, расстройства кишечника, слабость, боли, тревожность и депрессия.

Шри-Ланка готовится прекратить изоляцию. С 1 октября будут отменены ПЦР-тестирование по прибытии для полностью привитых туристов. При этом с момента вакцинации второй дозой должно пройти не менее двух недель. Правительство надеется возобновить нормальное функционирование страны со следующей недели.

В столице Словении, городе Любляне, протестующие против антиковидных мер напали на представителей местных СМИ. На очередной акции протеста в журналистов кидали различные предметы, отталкивали их и плевались в них. Действия протестующих осудил премьер Словении Янез Янша: проявление насилия, физические нападения, угрозы убийства в отношении людей, которые всего лишь выполняют свою работу, не имеют ничего общего с конституционным правом граждан на проведение собраний.

Фото: ipg-journal.io

В Рио-де-Жанейро суд отменил введенные мэрией ковид-паспорта. Судья назвал ограничения властей «санитарной диктатурой», обвинив их в нагнетании среди населении страха перед пандемией. Нагнетания страха перед болезнью он сравнил с действиями Адольфа Гитлера, который через нацистскую пропаганду вызывал у населения страх перед евреями и цыганами.

Власти Гаваны открыли пляжи и спортивные объекты. При этом от посетителей требуют соблюдения дистанции и ношения масок. Бассейнам разрешено работать при условии, что число клиентов не превысит 50% от вместимости.

Ольга Шагиева