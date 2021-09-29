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В России выявлено за сутки 22 430 новых случаев коронавируса

11:47, 29.09.2021
В России выявлено за сутки 22 430 новых случаев коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

В России выявлено за сутки 22 430 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 7 487 138 заболевших COVID-19.

Выздоровели за сутки 18 456 человек. Всего в России переболел 6 653 941 человек.

Зафиксировано 857 летальных исходов. Коронавирус унес жизни 206 388 россиян.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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