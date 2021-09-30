В мэрии Казани передумали создавать физкультурно-спортивное объединение «Ракета»

Власти Казани отменили реорганизацию «Ракеты»

Исполком Казани спустя девять месяцев выпустил постановление об отмене резонансного документа от 30 декабря 2020-го о реорганизации муниципальных учреждений, подведомственных городскому Комитету физической культуры и спорта. Если конкретнее, то речь шла о слиянии спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета», спортивной школы единоборств «Ак Барс» и спортшколы «Спектр». Власти планировали создать таким образом одно единое физкультурно-спортивное объединение «Ракета».



Первоначально в ходе реорганизации было принято решение создать два обособленных подразделения ФСО «Ракета», а именно спортивную школу «Ракета» по адресу ул. Парковая, д.27а и спортивную школу единоборств «Ак Барс» с размещением по ул. Отрадной, д.42. Затем исполком опубликовал постановление от 25 января 2021 года, в котором к сливающимся воедино СОК «Ракета» и спортивным школам «Ак Барс» и «Спектр» добавилась спортивная школа «Ракета». Выполнить все мероприятия по реорганизации власти планировали до 1 марта текущего года.

Речь шла о слиянии спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета», спортивной школы единоборств «Ак Барс» и спортшколы «Спектр». Фото: yandex.ru/maps

Теперь же власти татарстанской столицы поручили руководителю спортивно-оздоровительного комплекса «Ракета» уведомить регистрирующий орган об отмене решения исполкома о реорганизации спортивных муниципальных учреждений. Проконтролировать все это власти поручили заместителю руководителя исполкома Казани Гузель Сагитовой.



Причины отмены реорганизации городские власти в постановлении не указали. «Реальное время» обратилось в мэрию Казани за комментарием. Ответ обещали дать в течение двух-трех дней.



Однако реорганизация ждет «Идель»

Тем временем в Казани, несмотря на недовольство родителей воспитанников, продолжится реорганизация спортивных учреждений. Такая участь ждет спортивную школу олимпийского резерва «Идель». К ней планируется присоединить спортивную школу олимпийского резерва по художественной гимнастике «Приволжанка» и спортивную школу по футболу «Мирас».

Решение о реорганизации исполком принял также в конце прошлого года и, как в случае с «Ракетой», намеревался завершить процедуру до 1 марта 2021-го. Однако по неозвученным причинам власти решили продлить сроки реорганизации спортшкол. Теперь крайний срок создания физкультурно-спортивного объединения «Идель» — 1 февраля 2022 года.

Если верить постановлению исполкома от 30 декабря 2020-го, в новообразованном ФСО создадут обособленные спортивные школы по настольному теннису, боксу, по художественной гимнастике «Приволжанка» и футболу «Мирас».

К спортшколе олимпийского резерва «Идель» планируется присоединить спортивную школу олимпийского резерва по художественной гимнастике «Приволжанка» и спортивную школу по футболу «Мирас». Фото: yandex.ru/maps

«Волна» реорганизаций спортшкол

30 декабря 2020-го обрушилась целая волна постановлений о реорганизации спортивных школ Казани. Кроме уже вышеперечисленных, схожая участь ждала хоккейную школу «Волна», которую задумали присоединить к спортшколе «УНИКС-юниор» и спортивной школе олимпийского резерва по плаванию «Дельта» и образовать физкультурно-спортивное объединение «Волна».

— Функционирование СШОР «Дельта» в структуре ФСО «Волна» позволит решить вопрос наличия лицензии, медицинского сопровождения спортивной подготовки благодаря наличию лицензированного медицинского кабинета и обслуживающего его высококвалифицированного медицинского персонала в спортивном комплексе «Ватан, — объясняли тогда недовольным реорганизацией родителям власти Казани.

Среди прочих плюсов чиновники указывали на увеличение суммы командировочных средств и автотранспортный парк. Но для родителей это были неубедительные аргументы.



Но самый большой резонанс среди казанцев вызвало объединение спортивно-оздоровительного комплекса «Трудовые резервы» и спортшколы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Грация». Как в январе 2021-го рассказывала «Реальному времени» мать одной из воспитанниц «Грации» Екатерина Беляева, решение о реорганизации спортшкол приняли почти год назад, весной 2020-го. Родители детей жаловались, что из-за слияния с «Трудовыми резервами» учреждение лишится статуса школы олимпийского резерва. Это, как следствие, ударило бы по карману и тренеров, и родителей, а главное — по престижу школы и, в конечном счете, по будущему ее воспитанниц.

В пресс-службе исполкома «Реальному времени» на тот момент, комментируя причину присоединения «олимпийской» спортшколы к учреждению, заявили, что происходящее — следствие перевода муниципальных спортшкол в 2019 году из системы образования в организации спортивной подготовки в соответствии с новыми федеральными стандартами.

Самый большой резонанс среди казанцев вызвало объединение спортивно-оздоровительного комплекса «Трудовые резервы» и спортшколы олимпийского резерва по художественной гимнастике «Грация». Фото: martinian.livejournal.com

Родители, несмотря на все объяснения властей, бунтовали — они считали, что «Грацию» присоединяют, по сути, к коммерциализированной структуре, так как спорткомплекс «Трудовые резервы» предоставляет платные услуги. Городской Комитет по физической культуре и спорту на материал «Реального времени» об объединении двух объектов отреагировал оперативно. Чиновники сообщили родителям юных гимнасток и сотрудникам «Грации», что постановление о реорганизации школы отменено. Спустя буквально неделю, в начале февраля, исполком Казани действительно опубликовал постановление об отмене слияния СОК «Трудовые резервы» и «Грации».

Целесообразно ли все это?

Стоит отметить, что о целесообразности объединения спортивных школ в Казани задумались еще до выхода резонансных постановлений исполкома. И республиканские власти давали далеко не положительное заключение.

Так, 1 октября 2020 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин направил в адрес президента республики Рустама Минниханова письмо, в котором указал, что реорганизация казанских спортшкол «нецелесообразна». Глава Кабмина отметил, что она «влечет за собой риски недостижения федеральных показателей в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», снижения федерального финансирования в рамках государственных программ и национальных проектов и утрату спортивными школами олимпийского резерва статуса «олимпийский».

История вызвала такой резонанс, что реорганизацию школ обсудили и на федеральном уровне. В Министерстве спорта РФ также пришли к выводу, что затея казанских властей не самая удачная. В ведомстве, как и Песошин, обратили внимание, что 13 спортивных школ олимпийского резерва Казани потеряют статус «олимпийский», так как в ходе реорганизации они прекратят свою деятельность как юридические лица. И это далеко не единственный минус. В Минспорта предупредили, что объединение СШ и СШОР может привести к уменьшению размера субсидии для Татарстана не менее чем на 13% ежегодно.

Не оценили идею казанских властей по слиянию спортшкол и детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец и олимпийский чемпион, экс-депутат Госдумы Ирек Зиннуров. Правда, первая все же выразила уверенность, что «все мероприятия и принимаемые решения учитывают интересы детей».

Татьяна Демина