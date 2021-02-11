Власти Казани отменили реорганизацию спорткомплекса «Трудовые резервы»

Власти Казани отменили реорганизацию спортивно-оздоровительного комплекса «Трудовые резервы». Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сборнике документов мэрии.

«Отменить постановление исполнительного комитета г. Казани от 30.12.2020 №3976 «О реорганизации муниципальных учреждений, подведомственных Комитету физической культуры и спорта исполнительного комитета г. Казани», — гласит документ.

Напомним, документ предполагал объединение спортивной школы по художественной гимнастике «Грация» и «Трудовых резервов», что привело бы к утрате учреждением статуса школы олимпийского резерва. Однако идею такой оптимизации не поддержали ни татарстанцы, ни правительство и президент республики.

Фото: Максим Платонов

Против объединения спортшкол выступили также детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец и олимпийский чемпион, экс-депутат Госдумы, глава представительства Россотрудничества в Баку Ирек Зиннуров. Подробнее в материале «Реального времени».

Татьяна Демина