В Челнах прокуратура оспорит условный срок для хулиганов, избивших врача

В Набережных Челнах прокуратура намерена оспорить условный срок для хулиганов, избивших в трамвае врача. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



«Прокуратура Набережных Челнов намерена обжаловать приговор в апелляционном порядке. Государственное обвинение не согласно с итоговой квалификацией действий подсудимых и назначенным им наказанием», — сообщил Галиев.

Ранее в Набережных Челнах 3,5 года условно с испытательным сроком в 4 года получили два хулигана, которые в феврале этого года избили в трамвае врача.

Инцидент произошел вечером 15 февраля в вагоне трамвая маршрута №10 на остановке «Медгородок». Двое мужчин пререкались с пассажирами и кондуктором. В какой-то момент 56-летний врач вмешался в конфликт и заступился за одного из пассажиров. Это разозлило дебоширов, они повалили его на пол и начали избивать. Затем они выбежали на остановке. Подозреваемых в происшествии задержали в тот же вечер.

Ольга Шагиева