В Набережных Челнах хулиганы избили 56-летнего врача за замечание в трамвае

В Набережных Челнах хулиганы избили 56-летнего мужчину за замечание в общественном транспорте. Как сообщили «Реальному времени» в МВД по РТ, инцидент произошел 15 февраля, примерно в 18.20, в вагоне трамвая маршрута №10 на ост. «Медгородок».



Фото: realnoevremya.ru

Нападавших задержали в тот же вечер. Их нашли благодаря камерам видеонаблюдения. Сообщается, что одному из них 19 лет, у него за плечами судимость за кражу, второму — 22. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в Башкирии парень хотел пошутить и жестоко избил дедушку. Парень и дедушка о чем-то поспорили на лестничной клетке. Затем парень пытается отобрать у пожилого мужчины палку из рук. Опубликовавший запись аноним пояснил, что подростки хотели пошутить и снять ролик. Однако в какой-то момент шалость вызвала поток неконтролируемой агрессии.

Ольга Плешкова