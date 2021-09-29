В Челнах по 3,5 года условно получили хулиганы, избившие в трамвае врача

В Набережных Челнах 3,5 года условно с испытательным сроком в 4 года получили два хулигана, которые в феврале этого года избили в трамвае врача. Об этом сообщается на сайте Набережночелнинского городского суда.

Инцидент произошел вечером 15 февраля в вагоне трамвая маршрута №10 на остановке «Медгородок». Двое мужчин пререкались с пассажирами и кондуктором. В какой-то момент 56-летний врач вмешался в конфликт и заступился за одного из пассажиров. Это разозлило дебоширов, они повалили его на пол и начали избивать. Затем они выбежали на остановке. Подозреваемых в происшествии задержали в тот же вечер.



Суд квалифицировал их действия по ч. 2 ст. 213 УК РФ как хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, выражающее неуважение к обществу, совершенное с применением насилия.

Кроме условного срока, на подсудимых наложили определенные обязанности. Приговор в законную силу не вступил.



Ольга Шагиева