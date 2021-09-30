ЦИК Татарстана отклонил заявку на референдум о мусоросжигательном заводе

ЦИК Татарстана отклонил ходатайство о регистрации заявки для проведения референдума по вопросу размещения мусоросжигательного завода (МСЗ). Заявку подал региональный совет партии «Яблоко».

По данным «Коммерсантъ», она была отменена по из-за неточностей в предоставленных документах, что нарушало требования федерального и регионального законодательства. В партии уже заявили, что будут подавать новое ходатайство в ЦИК республики.

«РТ-Инвест» ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. В общей сложности на пяти заводах планируют сжигать по 3,35 млн тонн отходов в год. Согласно последним расчетам, объем выработки МТЭС на основе сжигания мусора может составить 80% в год.

В Татарстане строительство МСЗ ведется в поселке Осиново Зеленодольского района.

Ольга Шагиева