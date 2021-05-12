«РТ-Инвест» может изменить технические параметры МСЗ в Татарстане

«РТ-Инвест» (компания, входящая в «Ростех») может существенно изменить технические параметры проектов пяти мусоросжигающих электростанций в Подмосковье и Татарстане общей мощностью 355 МВт. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно новым расчетам, объем выработки МТЭС на основе сжигания мусора может составить 80% в год, остальные 20% выработки придутся на сжигание газа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Из-за изменения топливного баланса электростанции могут и не получить статус ВИЭ (возобновляемых источников энергии). Сейчас для получения этого статуса с комбинированной выработкой объект должен вырабатывать на основе ВИЭ не менее 95% своей электроэнергии. Если этого статуса у них не будет, мусорные станции не смогут работать на рынке мощности и лишатся платежей по ДПМ ТБО. Также объектам грозит штраф за непоставку мощности в 25% от гарантированного платежа.

На пяти МТЭС в Подмосковье и Татарстане планируется сжигать в общей сложности по 3,35 млн тонн отходов в год. Предварительно мусор будет сортироваться, на сжигание будут отправлять фракции, непригодные для переработки.

«РТ-Инвест» уже направил обращение в Минэнерго с просьбой поправить критерии отнесения объектов к ВИЭ, снизив объем использования ВИЭ до 80%.