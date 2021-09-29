На работы по лесовосстановлению по трассе М-12 в Татарстане направят более 35,1 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

На территории Татарстана по трассе М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» (седьмой и восьмой этапы) проведут комплекс работ по лесовосстановлению или лесоразведению. На эти цели готовы выделить более 35,1 млн рублей из федерального бюджета.

Заказчиком работ выступает госкомпания «Автодор». От подрядчика требуется вспахать целинные и залежные земли, провести маркировку площади, посадить сеянцы сосны обыкновенной лесопосадочными машинами, следует из документации на портале госзакупок.

В мае в Минлесхозе Татарстана обсуждали вопросы выбора участков под компенсационное лесовосстановление, сроки выполнения работ и их приемки. Уже тогда было известно, что компания «Автодор» должна будет произвести эти работы из-за строительства трассы М-12. При ее строительстве предполагается перевод земель лесного фонда в земли промышленности. Ожидается, что всего будут переведены 280 гектаров.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в августе «Росавтодор» объявил конкурс на право заключения договора на разработку проекта лесовосстановления по строящейся трассе М-12. Работы планировалось проводить в Татарстане, Владимирской и Нижегородской областях.



Татьяна Демина