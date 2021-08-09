«Росавтодор» потратит на разработку проектов лесовосстановления по М-12 более 53 млн рублей

«Росавтодор» объявил конкурс на право заключения договора на разработку проекта лесовосстановления по строящейся скоростной автодороге Москва — Нижний Новгород — Казань.



Лесовосстановление планируется проводить в Татарстане, а еще Владимирской и Нижегородской областях. На это потратят 6,04 млн, 28,8 млн и 18,3 млн рублей соответственно. В общей сложности проведение работ по лесовосстановлению обойдется госкорпорации в 53,1 млн рублей.

Подрядчику будет нужно предоставить услуги в области лесоводства и лесозаготовок. Участниками договоров могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

В мае в Минлесхозе Татарстана обсуждали вопросы выбора участков под компенсационное лесовосстановление, сроки выполнения работ и их приемки. Уже тогда было известно, что компания «Автодор» должна будет произвести компенсационное лесовосстановление из-за строительства трассы М-12.

При строительстве трассы предполагается перевод земель лесного фонда в земли промышленности. Ожидается, что всего будут переведены 280 гектаров.

Маргарита Головатенко