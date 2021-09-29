В Челнах возбудили уголовное дело против мужчины, сбросившего ребенка с качелей

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело против мужчины, сбросившего с качелей ребенка. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Расследование дела взято на особый контроль в прокуратуре.

Инцидент произошел 14 июля во дворе дома 58/25. На качелях-балансирах катались две девочки, в том числе дочь мужчины. Его дочь упала, и, вероятно, это стало причиной его агрессии ко второму ребенку. Судя по кадрам распространившегося в Сети видео, мужчина сказал ей сесть на качели, после чего намеренно сбросил ее.

Серьезных травм девочка не получила, однако произошедшее попало на камеры видеонаблюдения и создало широкий общественный резонанс.

Фото: pixabay.com

Проверка находилась на контроле прокуратуры РТ. Следком республики также проводил процессуальную проверку.

Ольга Шагиева