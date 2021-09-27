Шесть из 10 казанцев не боятся четвертой волны коронавируса

Согласно опросу, шесть из 10 казанцев вовсе не боятся четвертой волны коронавируса. Таковы данные сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

В опросе принимали участие 1600 человек. Результаты показывают, что 63% респондентов вовсе не боятся четвертой волны коронавируса. Почти треть (31%) боится угрозу здоровью. Еще 6% участников опроса ответили, что их не страшит всплеск заболеваемости.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее заведующий другим терапевтическим отделением Рустам Абдурахманов в сторис-репортаже пресс-секретаря Набережных Челнов Риммы Мухаметхяновой назвал происходящее четвертой волной коронавируса. Все чаще в больницу начали попадать 20-30-летние пациенты, много лечатся 40-летних.

Ольга Шагиева