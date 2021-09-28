В России коронавирусом переболел каждый 20-й житель страны

В России за все время пандемии коронавирусом переболел каждый 20-й человек. Это следует из подсчетов ТАСС.

Всего, по информации федерального штаба, в России заболели 7 464 708 человек — чуть больше 5% россиян. Таким образом, коронавирусом сейчас болеет или уже переболел каждый двадцатый житель страны.

В России за минувшие сутки от COVID-19 умерли 852 человека — это новый антирекорд. От инфекции за весь период умер 205 531 человек.



Ольга Шагиева