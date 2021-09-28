В России за минувшие сутки от COVID-19 умерли 852 человека — это новый антирекорд

В России за минувшие сутки выявили 21 559 новых случаев COVID-19. За сутки от инфекции скончались 852 человека, это новый антирекорд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С начала пандемии в России зарегистрировано 7 464 708 случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 17 368 человек, всего — 6 635 485. От инфекции за весь период умер 205 531 человек.

Подробнее о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина