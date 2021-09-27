Велополосу на улице Большой Красной в Казани занимают автомобилисты

Жители Казани обратили внимание на то, что автомобилисты паркуются на полосе, предназначенной для движения велосипедов. Речь идет о полосе на улице Большая Красная, разметку для которой нанесли в июле.

Пользователи отметили, что автомобилисты при этом закрывают свои номера, чтобы не схлопотать штраф. В комментариях такое поведение не оценили и сочли неуважением к велосипедистам. Однако некоторые пользователи отметили неудобство района в плане парковок для жителей домов по этой улице.

Фото: kzn.ru

Велополоса на улице Большой Красной соединила велополосу по улице Батурина и Кремлевскую набережную со сквером Толстого. Разметку для нее нанесли в июле. В июне сообщалось, что новый этап велоинфраструктуры в Казани начнут с Большой Красной.

Маргарита Головатенко