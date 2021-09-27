Власти России договорились с производителями о стабильных ценах на мясо птицы

Фото: Максим Платонов (архив)

Министерство сельского хозяйства России договорилось с производителями о стабильных отпускных ценах на мясо птицы. Соглашение будет действовать до конца 2021 года.

Кроме того, ведомство намерено обратиться в Минпромторг РФ с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства, пишет ТАСС.

Рост цен на мясо птицы в России зафиксировали весной. По подсчетам Росстата, в марте 2021-го мясо птицы подорожало на 7,2%, а за январь — март — на 14,3%.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минсельхозе России тогда заявили, что регулирование цен на мясо птицы и яйца не обсуждается властями. Специалисты ведомства провели совещания с региональными органами управления АПК и указали на недопущение необоснованного роста цен, в том числе на продукцию птицеводства.



Татьяна Демина