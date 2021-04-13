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СМИ: в России могут зафиксировать цены на мясо птицы

19:22, 13.04.2021 1
СМИ: в России могут зафиксировать цены на мясо птицы
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России могут ввести государственное регулирование розничных цен на мясо птицы и яйца. Об этом пишет «Коммерсант».

Это связано с тем, что за последние 60 дней мясо птицы и яйца в стране подорожали более чем на 10%. По данным Росстата, в марте мясо птицы подорожало на 7,2%, а за январь — март — на 14,3%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минсельхозе России заявили, что регулирование цен на мясо птицы и яйца не обсуждается. Специалисты ведомства проводят совещания с региональными органами управления АПК, в рамках которых обсуждается обеспечение контроля за ситуацией на продовольственном рынке и недопущение необоснованного роста цен, в том числе на продукцию птицеводства, передает ТАСС.

В начале апреля стало известно, что правительство России выделит производителям сахара и подсолнечного масла 9 млрд рублей для возмещения части затрат для стабилизации цен на продовольственные товары. Татарстан получит 629 млн рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    "Согласно Конституции РФ, основной функцией Центрального банка Российской Федерации является «защита и обеспечение устойчивости рубля»" То есть по сути ЦБ отвечает за инфляцию. Вопрос, почему не наказывают Набиуллину?
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