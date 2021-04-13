СМИ: в России могут зафиксировать цены на мясо птицы

В России могут ввести государственное регулирование розничных цен на мясо птицы и яйца. Об этом пишет «Коммерсант».

Это связано с тем, что за последние 60 дней мясо птицы и яйца в стране подорожали более чем на 10%. По данным Росстата, в марте мясо птицы подорожало на 7,2%, а за январь — март — на 14,3%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минсельхозе России заявили, что регулирование цен на мясо птицы и яйца не обсуждается. Специалисты ведомства проводят совещания с региональными органами управления АПК, в рамках которых обсуждается обеспечение контроля за ситуацией на продовольственном рынке и недопущение необоснованного роста цен, в том числе на продукцию птицеводства, передает ТАСС.

В начале апреля стало известно, что правительство России выделит производителям сахара и подсолнечного масла 9 млрд рублей для возмещения части затрат для стабилизации цен на продовольственные товары. Татарстан получит 629 млн рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла.

Татьяна Леухина