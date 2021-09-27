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В Казани изменится график пригородных поездов

13:56, 27.09.2021
В Казани изменится график пригородных поездов
Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Из-за перехода на зимний режим работы в Казани изменится график пригородных поездов, сообщает мэрия города. Так, с 1 октября сократятся маршруты у следующих электричек:

  • №6420 Казань — Вятские Поляны изменится на Казань — Кукмор (отправление в 6.09, прибытие в 9.01);
  • №6425 Вятские Поляны — Казань изменится на Кукмор — Казань (отправление в 12.06, прибытие в 15.20).
Фото: realnoevremya.ru (архив)

С 1 октября продлится курсирование следующих поездов:

  • №6437 Арск — Казань (отправление в 16.18, прибытие в 18.05);
  • №6432 Казань — Арск (отправление в 11.02, прибытие в 12.55).

Кроме того, ряд электричек выводится из расписания в связи с сезонным снижением пассажиропотока:

  • с 1 октября №6001 Казань — Свияжск;
  • со 2 октября №6001 Казань — Тюрлема;
  • с 15 октября №6383 Казань — Йошкар-Ола;
  • с 16 октября №6382 Йошкар-Ола — Казань.

В июле сообщалось об изменениях тарифов на пригородные железнодорожные перевозки. Соответствующее постановление принял Госкомитет РТ по тарифам.

Также в мае стало известно, что на поддержку российского пассажирского железнодорожного сообщения направят более 11 миллиардов рублей. Пригородным пассажирским компаниям правительство РФ выделило более 5,8 миллиарда рублей.

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