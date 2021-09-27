В Казани изменится график пригородных поездов
Из-за перехода на зимний режим работы в Казани изменится график пригородных поездов, сообщает мэрия города. Так, с 1 октября сократятся маршруты у следующих электричек:
- №6420 Казань — Вятские Поляны изменится на Казань — Кукмор (отправление в 6.09, прибытие в 9.01);
- №6425 Вятские Поляны — Казань изменится на Кукмор — Казань (отправление в 12.06, прибытие в 15.20).
С 1 октября продлится курсирование следующих поездов:
- №6437 Арск — Казань (отправление в 16.18, прибытие в 18.05);
- №6432 Казань — Арск (отправление в 11.02, прибытие в 12.55).
Кроме того, ряд электричек выводится из расписания в связи с сезонным снижением пассажиропотока:
- с 1 октября №6001 Казань — Свияжск;
- со 2 октября №6001 Казань — Тюрлема;
- с 15 октября №6383 Казань — Йошкар-Ола;
- с 16 октября №6382 Йошкар-Ола — Казань.
В июле сообщалось об изменениях тарифов на пригородные железнодорожные перевозки. Соответствующее постановление принял Госкомитет РТ по тарифам.
Также в мае стало известно, что на поддержку российского пассажирского железнодорожного сообщения направят более 11 миллиардов рублей. Пригородным пассажирским компаниям правительство РФ выделило более 5,8 миллиарда рублей.
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