В России на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения выделят более 11 млрд рублей
В России на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения направят более 11 млрд рублей. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Пригородным пассажирским компаниям правительство России выделило более 5,8 млрд рублей. Эти средства направят на покрытие расходов на аренду, эксплуатацию и техобслуживание подвижного состава.
Федеральная пассажирская компания, осуществляющая перевозки в поездах дальнего следования, получит на модернизацию и закупку новых вагонов 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте российского правительства.
Власти рассчитывают, что финансирование позволит сохранить доступные цены на билеты, обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и повысить безопасность перевозок на поездах.
Напомним, в России в 2022 году тарифы на грузовые и железнодорожные перевозки проиндексируют на 4%. В 2023 году индексация составит 4,2%, в 2024 году — 3,9%. В этом году тарифы на железнодорожные перевозки проиндексируют на 3,7%.
комментарии