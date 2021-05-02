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В России на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения выделят более 11 млрд рублей

16:22, 02.05.2021 1
В России на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения выделят более 11 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru

В России на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения направят более 11 млрд рублей. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пригородным пассажирским компаниям правительство России выделило более 5,8 млрд рублей. Эти средства направят на покрытие расходов на аренду, эксплуатацию и техобслуживание подвижного состава.

Федеральная пассажирская компания, осуществляющая перевозки в поездах дальнего следования, получит на модернизацию и закупку новых вагонов 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте российского правительства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Власти рассчитывают, что финансирование позволит сохранить доступные цены на билеты, обеспечить бесперебойное железнодорожное сообщение и повысить безопасность перевозок на поездах.

Напомним, в России в 2022 году тарифы на грузовые и железнодорожные перевозки проиндексируют на 4%. В 2023 году индексация составит 4,2%, в 2024 году — 3,9%. В этом году тарифы на железнодорожные перевозки проиндексируют на 3,7%.

Татьяна Демина
ЭкономикаФинансыБюджет
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