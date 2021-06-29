В Татарстане изменятся тарифы на проезд на пригородных поездах с 1 июля

С 1 июля в Татарстане изменятся тарифы на пригородные железнодорожные перевозки в соответствии с постановлением Госкомитета РТ по тарифам, сообщает пресс-служба Миндортранса республики.



С первой по вторую десятикилометровые зоны по маршруту следования пассажира стоимость составит 28 рублей. Далее за каждую зону дополнительно: с третьей по четвертую зоны — 18 рублей, с пятой по восьмую — 16 рублей, с девятой по тринадцатую — 12 рублей.

Тарифы на перевозку детей от 5 до 7 лет устанавливаются в размере 25% от полной стоимости проездного документа.

В мае сообщалось, что в России на поддержку пассажирского железнодорожного сообщения направят более 11 млрд рублей. Пригородным пассажирским компаниям правительство России выделило более 5,8 млрд рублей.

Маргарита Головатенко