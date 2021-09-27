Главное о коронавирусе на 27 сентября: казанцы не боятся четвертой волны, COVID-19 теперь маскируется под ОРВИ
Большинство казанцев не боятся четвертой волны COVID-19
- Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова поделилась впечатлениями от посещения «красной зоны» в Горбольнице №5. Заведующий терапевтическим отделением Рустам Абдурахманов назвал происходящее четвертой волной коронавируса. Отмечается, что все чаще в больницу начали попадать 20-30-летние, также среди пациентов много 40-летних.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на «деловом понедельнике» заявил, что власти города сегодня-завтра примут решение об ограничении массовых мероприятии. С начала пандемии в Челнах выявили 3 758 случаев коронавируса. От инфекции привились 39,2 % горожан. По плану необходимо привить 328 338 человек.
- Шесть из 10 казанцев вовсе не боятся четвертой волны коронавируса, говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян. 63% респондентов вовсе не боятся четвертой волны коронавируса.
- В администрации Кировского и Московского районов Казани сообщили, что ряд мероприятии, которые пройдут в рамках декады пожилых людей, пройдут в онлайн-формате. Это связано с распространением коронавируса.
- Наиль Магдеев отчитал за плохие темпы вакцинации главного санитарного врача Ильгизяра Бариева. Сейчас в городе вакцинировано первым компонентом 128 752 человека, вторым — 111 674. Это 32,2% от плана, привить нужно более 328 тыс. человек. «Вот как это можно назвать работой? Вы так бодро доложили, что вам и нам чуть ли не орден нужно давать. Что нужно дальше делать? Какие предприятия у вас сегодня в зоне особого внимания? Почему идут сплошные нарушения? Почему не обращаетесь в суд? Почему эти предприятия не закрываются? Вы — главный федеральный надзорный орган. Все полномочия в части правоприменительной практики у вас предопределены законом. У нас — методы убеждения. У вас — инструменты», — сказал Магдеев.
Коронавирус начал маскироваться под ОРВИ
- В Новосибирской области детей в более чем 90 классах школ перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19 у школьников. На сегодняшний день коронавируса обнаружили у 31 ребенка и 17 учителей. На больничном находятся 486 работников системы образования.
- Власти Калмыкии продлили режим ограничительных мер до 24 октября в связи с распространением COVID-19. Сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет.
- В Петербурге в воскресенье госпитализировали 355 человек с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала августа. Количество госпитализированных пациентов растет с понедельника -тогда сообщалось о 211 человек за сутки. В последние пять дней в Петербурге в больницы направляют более 300 человек ежедневно.
- Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что сейчас коронавирус научился маскироваться под респираторные заболевания. В связи с этим люди начинают обращаться к медикам гораздо позже. В числе новых признаков: обычный насморк или расстройство желудка, которое можно принять за отравление.
- Глава Башкирии Радий Хабиров поручил максимально сократить массовые мероприятия в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В 730 образовательных организациях республики обнаружили случаи заболевания COVID-19. Карантин ввели в 279 школах, в 768 классах. Эпидемический порог по вирусным инфекциям превышен на 98,4%.
- С 27 сентября пожилым уфимцам будут дарить подарки за прохождение вакцинации. Акция приурочена ко Дню пожилых людей и продлится порядка двух недель.
- В городе Лиски Воронежской области произошел пожар в отделении для лечения пациентов с COVID-19. В результате ЧП один пациент погиб, 31 человека эвакуировали. По предварительным данным, пожар мог произойти из-за зарядки от телефона. Общая площадь возгорания составила 15 кв. м.
- Актрису и телеведущую Ларису Гузееву доставили в московскую больницу № 40 в Коммунарке, выяснили СМИ. По их данным, после компьютерной томографии и тестирования COVID-19 у телеведущей не выявили.
ВОЗ возобновит расследование о происхождении коронавируса
В мире коронавирусом нового типа на 10:20 (мск) заразились 231 851 347 человек, 4 748 389 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (42 931 408). На второй строчке — Индия (33 678 786), на третьей — Бразилия (21 351 972), на четвертой — Россия (7 313 112, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (7 085 607).
Больше всего смертей зафиксировано в США (688 033). За ними следуют Бразилия (594 443), Индия (447 194), Мексика (275 450), Россия (200 245) и Перу (199 292).
- Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что повлиять на опасное развитие коронавируса могут генетические причины. Недавно выяснилось, что человек может тяжелее переносить инфекцию из-за трех генов — МАРТ, PIGN и CCR5. Первый из них не только способствует более опасному течению острой фазы заболевания, но и усиливает вероятность неврологических осложнений.
- В ближайшее время Вьетнам планирует начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ожидаемая мощность — 5 миллионов доз в месяц, заявил «РИА Новости» посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой.
- Всемирная организация здравоохранения готовится возобновить расследование о происхождении вируса, ставшего причиной пандемии COVID-19, пишет The Wall Street Journal. ВОЗ наберет команду из 20 специалистов по биозащите и лабораторной безопасности, а также из экспертов по заболеваниям у животных.
- Генеральный директор американской компании — производителя вакцин Pfizer Альберт Бурла считает, что возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 возможно в течение года. Но для этого требуется ежегодная вакцинация населения.
- В Мексику 26 сентября доставили около 900 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Государственная фармацевтическая компания Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX) 16 сентября сообщила о получении 1,15 млн. доз второго компонента российской вакцины, 13 сентября — о доставке 200 тыс. доз «Спутника V».
- Пандемия коронавируса привела к самому сильному падению средней продолжительности жизни в развитых странах со времени Второй мировой войны. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета. Они проводили исследование в 29 странах, в том числе в США и большинстве стран Европы.
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