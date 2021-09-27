Пресс-секретарь мэра Челнов поделилась личными впечатлениями от «красной зоны»

Пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова поделилась впечатлениями от посещения «красной зоны» в горбольнице №5. Ранее она публиковала сторис-репортаж о том, что происходит в стенах ковидного госпиталя.

Мухаметзянова призналась, что в стенах госпиталя «создается реальная картина ковидного апокалипсиса, где минимизировать риски можно лишь с помощью вакцины». Непривившиеся пациенты сейчас возмущаются, что «ни черта никто не думает ни о чем, надо соблюдать меры безопасности», и благодарят медсестер и коллектив больницы.

Медперсонал, по впечатлениям пресс-секретаря мэра, внимателен и отзывчив к пациентам, однако врачи признаются, что «не знают, насколько их хватит», так как нагрузка только растет. Заведующий другим терапевтическим отделением Рустам Абдурахманов уже называл происходящее четвертой волной коронавируса. При этом все чаще в больницу начали попадать 20-30-летние, много лечатся 40-летних.

Ранее пресс-секретарь мэра Набережных Челнов Римма Мухаметзянова в своем аккаунте в «Инстаграм» выложила сторис-репортаж из «красной зоны» горбольницы №5. Она подробно показала, что сейчас творится за стенами ковидного госпиталя, побеседовала с пациентами и врачами.

Ольга Шагиева