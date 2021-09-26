В Калмыкии почти на месяц продлили режим «антиковидных» ограничений

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Калмыкии продлили режим «антиковидных» ограничений, который должен был завершиться сегодня, 26 сентября. Они будут действовать в республике до 24 октября.

«Сохраняется действие ряда мер предосторожностей в местах общего пользования: соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении на сайте главы Калмыкии.

Кроме того в республике под запретом остаются театрально-зрелищные, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, деловые и другие массовые мероприятия. Исключение - театральные представления, концерты и прочие сценические выступления в залах при условии занятости не более 75% мест от их общей вместимости.

Фото: Максим Платонов

По последним данным в России с начала пандемии число зараженных выросло до 7 420 913 человек. Вылечились от коронавируса за это время 6 604 604 россиян.



Татьяна Демина