На ремонт здания Вахитовского районного суда Казани выделят 2,4 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

В Казани планируется провести выборочный капитальный ремонт здания Вахитовского районного суда. На эти цели из федерального бюджета готовы выделить более 2,4 млн рублей.

Заказчиком работ выступает Управление Судебного департамента в РТ. Подрядчику необходимо выполнить их в течение 60 дней с момента заключения контракта. Договор действует до 31 декабря 2021 года.

От подрядчика требуется отремонтировать несколько кабинетов и залов, санузел на цокольном этаже. Кроме того, монтажные и отделочные работы запланированы в котельной.

Фото: Ирина Плотникова

Подать заявку на участие в тендере можно до 4 октября. Аукцион в электронной форме проведут 6 октября.

Отметим, по состоянию на 25 сентября капитальный ремонт объектов социально-культурной среды в Татарстане закончен на 90%. Всего ремонтируется 3,5 тысячи разнообразных объектов, которые распределены по 27 программам, а потрачено на это 23 млрд рублей.



Татьяна Демина