В Татарстане на 90% закончили капремонт социально-культурных объектов

Фото: Максим Платонов

На 25 сентября капитальный ремонт объектов социально-культурной среды в Татарстане закончен уже на 90%. Всего ремонтируется 3,5 тысячи разнообразных объектов, которые распределены по 27 программам, а потрачено на это 23 млрд рублей. О ходе капремонта отчитывался сегодня на совещании в Доме правительства РТ Марат Айзатуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Вот основные цифры по сферам и отраслям:

по трем программам, которые реализуются в образовании, осталось сделать менее 1% работ. Всего в них было 413 объектов. Завершены все плановые работы в 10 коррекционных и 44 муниципальных школах, отремонтированы 116 функциональных зон. Сданы 42 детских сада, закончить ремонт осталось в 7 садиках республики.

Из 18 медицинских стационаров Татарстана, включенных в программу капремонта, отремонтированы уже 8, в работе еще 10. Работы выполнены на 83%.

Сданы 2 детских оздоровительных лагеря, работы продолжаются еще в четырех. Объем выполненных работ по программе ремонта ДОЛ республики — 89%.

Продолжается капремонт спортивных объектов, осталось завершить 4,5% от планового объема работ.

На 3 из 8 объектов программы «Модернизация очистных сооружений и капитальный ремонт сетей канализации» работы уже закончили. Всего осталось сделать 10% работ.

Лимит финансирования ремонта многоквартирных домов (7 млрд рублей) освоен на 90% (6,3 млрд).

Напомним, на совещании в прошлую субботу Айзатуллин сообщил, что в 2021 году в Татарстане ввели уже 78% от запланированного на 2021 год жилья — более 2 млн «квадратов», что составляет более 2 млн кв. м.



Людмила Губаева