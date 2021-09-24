В Петербурге спустили на воду первое безэкипажное судно — в его разработке участвовали студенты из Казани

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) спустила на воду научно-исследовательское судно «Пионер-М», на котором будет применяться технология безэкипажного судовождения. В разработке корабля принимали участие студенты из Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Владивостока и других городов.



Фото: aoosk.ru

Церемония проходила на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации). После спуска на воду специалисты завода продолжат работы по достройке судна, выполнят насыщение системами и механизмами, внутренние отделочные и электромонтажные работы.

Корабль строят для Севастопольского государственного университета, сообщает пресс-служба ОСК.



На прошлой неделе в Татарстане на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького спустили на воду малый ракетный корабль «Град». Корабли такого типа признаны лучшими в Военно-морском флоте России и оснащены самым современным вооружением.



Татьяна Леухина