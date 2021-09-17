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В Зеленодольске на воду спустили малый ракетный корабль «Град» — видео

22:36, 17.09.2021
В Зеленодольске на воду спустили малый ракетный корабль «Град» — видео
Фото: скриншот

Сегодня на Зеленодольском заводе имени Горького спустили на воду малый ракетный корабль «Град». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Корабли такого типа признаны лучшими в Военно-морском флоте России и оснащены самым современным вооружением. Судно класса «река — море» оснащено современными образцами вооружения. Его назначение — охрана и защита экономической зоны государства.

Судна данного проекта строятся на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького с 2010 года. Это уже десятый по счету малый проектный корабль, построенный в Татарстане.

В конце августа СМИ выяснили, Минобороны заказало серию средних разведывательных кораблей для флота на «Зеленодольском судостроительном заводе» в рамках обновления системы «Мертвая рука».

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