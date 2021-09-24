Песков: возможные новые санкции США — наихудший сценарий развития отношений

Возможное принятие США новых санкций против России — наихудший сценарий развития отношений между нашими странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.



Комментируя решение палаты представителей конгресса США об одобрении оборонного бюджета, включающего поправки о санкциях в отношении России, он заявил, что законопроект должен пройти еще несколько итераций.

Лишь после этого «будет стоять вопрос, прислушается ли администрация США к этим рекомендациям относительно санкций», сообщает RT.

МИД России предостерег США от необдуманного шага на «санкционном треке» после того, как стало известно, что американские власти готовят новые санкции против ряда российских государственных чиновников и бизнесменов. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что все происходящее в Вашингтоне — следствие острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране.

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Накануне стало известно, что США могут ввести санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина. Всего под их угрозой находятся 35 российских чиновников и бизнесменов. Комитет по процедурным вопросам палаты представителей страны одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть возможность введения санкций против них.

Под американские санкции могут попасть также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Маргарита Головатенко