МИД России предостерег США от необдуманного шага на «санкционном треке»

МИД России предостерег США от необдуманного шага на «санкционном треке» после того, как стало известно, что американские власти готовят новые санкции против ряда российских государственных чиновников и бизнесменов.

«По всей видимости, все, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Марии Захаровой. В МИД также подчеркнули, что составители списка лиц, попадающих под ограничения, совершенно не знают реалий России.

«С каждым разом становится все сложнее предугадать, какого рода внутриполитические упражнения антироссийской направленности предпримут энтузиасты на Капитолийском холме», — заявила Захарова.

Фото: vk.com/mid

Накануне стало известно, что США могут ввести санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина. Всего под их угрозой находятся 35 российских чиновников и бизнесменов. Комитет по процедурным вопросам палаты представителей страны одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть возможность введения санкций против них.

Под американские санкции могут попасть также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.



Татьяна Демина