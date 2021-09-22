США могут ввести санкции против Мишустина и еще 34 чиновников и бизнесменов из России

Фото: Максим Платонов (архив)

США могут ввести санкции против премьер-министра России Михаила Мишустина. Всего под их угрозой находятся 35 российских чиновников и бизнесменов. Комитет по процедурным вопросам палаты представителей страны одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год, рекомендующую рассмотреть возможность введения санкций против них.

Под американские санкции могут попасть также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Под угрозой санкций находятся также журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян, руководитель Первого канала Константин Эрнст, журналист Владимир Соловьев. США рассматривают возможность ввдения ограничений и в отношении бизнесменов Алишера Усманова, Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Геннадия Тимченко, пишет «Интерфакс».

В августе США ввели санкции против трех российских компаний — «Пульсар», Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow. Они обвиняются в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, объявил Госдепартамент через публикацию в федеральном реестре.



Татьяна Демина