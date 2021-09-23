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Новая Госдума может рассмотреть в октябре более 90 законопроектов

21:10, 23.09.2021
Новая Госдума может рассмотреть в октябре более 90 законопроектов
Фото: duma.gov.ru

Государственная дума восьмого созыва, приступив к работе в октябре, может рассмотреть порядка 93 законопроектов. Депутаты начнут с обсуждения наиболее важных инициатив, сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва запланировано на 12 октября. Как сообщил источник, Володин, который занимал пост председателя в Госдуме седьмого созыва, может стать им и в новой Думе. Его он назвал «очевидным кандидатом».

Фото: duma.gov.ru

Володин на этой неделе распорядился создать временную рабочую группу депутатов по подготовке первого заседания новой Госдумы. В состав временной рабочей группы вошли девять депутатов от «Единой России» — Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; два от КПРФ — Николай Коломейцев и Николай Осадчий. От партии «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и партии «Новые люди» вошли по одному человеку — Валерий Гартунг, Василий Власов и Владислав Даванков соответственно.

Татьяна Демина
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