Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва запланировано на 12 октября

Депутаты Государственной думы восьмого созыва соберутся на пленарное заседание 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».



До этого, 5 октября, партия планирует предложить кандидатуры в руководящие органы Госдумы на заседании высшего и генерального советов партии. Затем пройдет организационное заседание фракции, пишет «РИА Новости».

О том, что первое пленарное заседание нижней палаты российского парламента запланировано на начало следующего месяца, сегодня сообщал источник ТАСС. Он же добавил, что ее председателем вновь может стать Вячеслав Володин, который занимал этот пост в Госдуме седьмого созыва. Его источник назвал «очевидным кандидатом».

Фото: duma.gov.ru

Володин на этой неделе распорядился создать временную рабочую группу депутатов по подготовке первого заседания новой Госдумы. В состав временной рабочей группы вошли девять депутатов от «Единой России» — Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; два от КПРФ — Николай Коломейцев и Николай Осадчий. От партии «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и партии «Новые люди» вошли по одному человеку — Валерий Гартунг, Василий Власов и Владислав Даванков соответственно.



Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин в субботу, 25 сентября, встретится с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва. Напомним, после подсчета 100% протоколов ЦИК РФ объявил о победе «Единой России» — она набрала 49,82% голосов избирателей. В нижнюю палату парламента также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%), ЛДПР (7,55%) и «Новые люди» (5,32%).



Татьяна Демина