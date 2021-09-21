Володин распорядился создать рабочую группу по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва

Председатель Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании временной рабочей группы депутатов по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва.

Она займется утверждением схемы размещения депутатов в зале заседаний, сформирует проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовит предложения по составу Счетной комиссии, Временной комиссии по регламенту и Временного секретариата нижней палаты парламента, сообщается на сайте Госдумы.



В состав временной рабочей группы вошли девять депутатов от «Единой России» — Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева; два от КПРФ — Николай Коломейцев и Николай Осадчий. От партии «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР и партии «Новые люди» вошли по одному человеку — Валерий Гартунг, Василий Власов и Владислав Даванков соответственно.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, после подсчета 100% протоколов ЦИК РФ объявил о победе партии «Единая Россия» — она набрала 49,82% голосов избирателей. В нижнюю палату парламента также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%), ЛДПР (7,55%) и «Новые люди» (5,32%).



Татьяна Демина