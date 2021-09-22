Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду нападений на школы

Фото: Максим Платонов (архив)

Государственный совет Татарстана внес в Государственную Думу законопроект о привлечении к ответственности за пропаганду нападений школьников на учебные заведения. В документе предлагается назначать виновным уголовное наказание. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке указывается, что на сегодняшний день в России не установлена ответственность за размещение в интернете материалов, пропагандирующих вооруженное нападение учащегося или стороннего человека на школьников внутри учебного заведения при отсутствии призыва к совершению терактов (так называемые движения «Schoolshoting», «Колумбайн» и др.), с описанием и оправданием таких деяний либо информации, призывающей к нанесению себе телесных повреждений без суицидальных намерений (движение «Self Harm»).

Указывается, что в Татарстане правоохранительные органы на постоянной основе проводят оперативно-профилактические мероприятий, по выявлению такого контента в интернете. Однако полномочия полицейских при работе с лицами, размещающими такую информацию, ограничены проведением профилактической беседы и получением объяснения. В результате, осознавая свою безнаказанность, граждане беспрепятственно продолжают свою деятельность, создавая, например, новую группу или сообщество.

Госсовет РТ предлагает ввести в России уголовную ответственность, когда еще отсутствует конкретная жертва преступления, но имеются все признаки склонения лица, находящегося под влиянием преступного воздействия, к совершению преступления или причинения себе вреда.

В это месяце Госсовет РТ внес в Госдуму еще один законопроект. Татарстанские парламентарии предложили повысить штрафы за неправильное обращение с оружием. Кроме того они предлагают конфисковать оружие у граждан, носивших его в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто отказался от законного требования сотрудника полиции или Росгвардии от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая, после трагедии в казанской гимназии №175, которая унесла жизни девяти человек, Госсовет Татарстана подготовил поправки к закону «Об оружии», в которых предлагается повысить возрастной ценз для его приобретателей до 21 года. «Реальное время» подробно рассказывало об инициативах татарстанских депутатов.



Татьяна Демина