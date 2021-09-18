Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект о штрафах за неправильное обращение с оружием

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, которым предлагается повысить штрафы за неправильное обращение с оружием. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

За нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему штраф предлагается повысить до пяти тысяч рублей. Сейчас его сумма варьируется от пятисот до двух тысяч рублей. Также до пяти тысяч рублей планируется увеличить штраф за нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и патронов к нему, а также за нарушении правил приобретения или передачи оружия, в том случае, если действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также предлагается конфисковать оружие у граждан, носивших его в состоянии алкогольного опьянения, а также тех, кто отказался от законного требования сотрудника полиции или должностного лица войск национальной гвардии от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В конце мая, после трагедии в казанской гимназии, которая унесла жизни девяти человек, Госсовет Татарстана подготовил поправки к закону «Об оружии», в которых предлагается повысить возрастной ценз для его приобретателей до 21 года. «Реальное время» подробно рассказывало об инициативах татарстанских депутатов.



Татьяна Леухина