В России количество умерших от COVID-19 превысило 200 тысяч

В России за минувшие сутки выявили 19 706 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 333 557, сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки выздоровели 16 102 пациента с COVID-19, всего — 6 542 213. За сутки скончались 817 россиян, заболевших COVID-19. Общее число умерших от коронавируса за весь период превысило 200 тысяч — 200 625.

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Татьяна Леухина