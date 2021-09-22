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В России количество умерших от COVID-19 превысило 200 тысяч

11:56, 22.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России количество умерших от COVID-19 превысило 200 тысяч
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 19 706 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 7 333 557, сообщает оперштаб.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки выздоровели 16 102 пациента с COVID-19, всего — 6 542 213. За сутки скончались 817 россиян, заболевших COVID-19. Общее число умерших от коронавируса за весь период превысило 200 тысяч — 200 625.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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