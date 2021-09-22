В МВД заявили, что проверки владеющих оружием юношей не входят в их компетенцию

Вопрос психологического мониторинга студентов, которые владеют оружием, не относится к компетенции МВД России. Таких обращений не поступало в ведомство.

С 2016 года надзор за соблюдением законодательства в сфере оборота оружия возложили на Росгвардию. Порядок проведения социально-психологического тестирования учащихся в вузах регламентируется нормативными актами Министерства науки и высшего образования, а в профессиональных образовательных организациях — Минпросвещения России.

«Призываем граждан, позиционирующих себя как экспертов в сфере обеспечения безопасности, перед направлением обращения в МВД России уточнять, входит ли его тема в компетенцию ведомства, а также воздерживаться от поспешных публичных заявлений», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Сегодня RT сообщил об инициативе руководителя движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова ввести постоянный мониторинг учащихся высших и средних специальных учебных заведений, владеющих оружием. Свою инициативу он направил в МВД.

Генерал-майор ФСБ в отставке в разговоре с «Реальным временем» выразил мнение, что обнаружить потенциального стрелка-убийцу не помогут ни ужесточение закона об оружии, ни тестирование у психиатра.

Татьяна Леухина