Александр Михайлов: «Появилась группа молодежи с синдромом Раскольникова»

Генерал-майор ФСБ в отставке: обнаружить потенциального стрелка-убийцу не помогут ни ужесточение закона об оружии, ни тестирование у психиатра

Массовый расстрел в Пермском государственном университете, который устроил 18-летний первокурсник Тимур Бекмансуров, поставил общество в тупик. А есть ли способы, которые могут предотвратить нападение вооруженных стрелков в общественных местах? С одной стороны, после казанской трагедии был принят закон, ограничивающий владение оружием молодыми людьми младше 21 года. Еще раньше вступил в силу закон Яровой, который позволяет отслеживать контент в социальных сетях. С другой стороны, инцидент в Перми стал вторым за последнее время, когда преступник приобрел оружие по новым правилам и полностью прошел медицинское обследование, включая психиатрическое. Опрошенные «Реальным временем» эксперты — генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов и врач-психиатр Владимир Менделевич рассуждают о связи между казанским и пермским стрелками и об эффективности мер противодействия шутингу.

«У них нет мотива. Для них главное — убивать»

Стрельба в Пермском государственном университете потрясла страну. Молодой человек Тимур Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным ружьем Huglu 12-го калибра, открыл огонь в стенах вуза. По официальным данным, погибли шесть человек, среди которых оказалась известный врач Прикамья Маргарита Энгаус. Пострадало 28 человек.

До нападения стрелок опубликовал на своей странице в социальных сетях большой пост, где подробно описал как готовился к атаке и почему именно университет стал местом его расправы. В телеграм-каналах распространяется видео, на котором видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа здания и убегают, спасаясь от расстрела.

В блиц-интервью «Реальному времени» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов выразил обеспокоенность тем, что определенная группа молодежи сейчас нацелена на демонстративные показательные убийства, врач-психиатр Владимир Менделевич признался, что выявить потенциальных убийц при тестировании невозможно. Неужели пермский стрелок провел страшный эксперимент, доказав, что никакое ужесточение законов и профилактические меры не помогут справиться с проблемой?

— Александр Владимирович, видите ли вы ли связь пермского инцидента с казанской трагедией?

— Прямой связи, конечно, нет. Здесь другие обстоятельства. Но по своей природе этот инцидент нужно рассматривать как близкий казанскому. У нас большое количество различного рода психопатов, людей в состоянии плохого психического здоровья. Как следствие с такими людьми чаще всего происходит то, что сейчас произошло. Еще нужно расследовать все составляющие преступления, но пока никто о мотивах не говорит. Но если у парня башка сдвинута, и он хочет исполнить свой замысел, то будет скрывать до последнего и все равно его исполнит. Мы имеем дело с тем, куда проникнуть не дано. Мы имеем дело с психическими особенностями личности.

— Но ведь было дано поручение проверить всех 18-,19-летних владельцев оружия. Оказалось, напрасно?

— А как проверить? Как я уже сказал, эти люди очень скрытные. Традиционные формы проверки их не обнаружат. Обычно участковый беседует с соседями, и на этом все заканчивается. Даже если он что-то писал у себя на страничке, то у полиции нет возможности отслеживать все записи, контролировать и устанавливать связь с приобретением оружия. Если такой человек задумал что-то подобное, он обязательно исполнит. И исполнил. Прошел всю процедуру для легального получения оружия. Инцидент в Казани, как он пишет, был ему на руку. Ну пришли, ну проверили. Что увидели? Стоит ружье в шкафу. Лежат патроны. Ружье не заряжено. Все в порядке.

Перед этим прошел полное медицинское обследование. Понятно, что он проходил до введения федерального закона, которым был поднят возраст для получения оружия до 21 года. А с другой стороны, а что мало психопатов с 21 года? Они есть и в 35 лет. При чем тут возраст! Если у парня башка сдвинута и он хочет исполнить свой замысел, то его трудно остановить.

На мой взгляд, это очередные форс-мажорные обстоятельства. Это свидетельствует о том, что у нас появилась определенная группа молодежи, которая испытывает синдром Раскольникова. У них нет мотива. Для них главное — убивать. Их девиз: «Человек я или тварь дрожащая?». С трудом представляю себе, какие защитные меры в отношении этих людей можно предпринять.

Фото: Максим Платонов

Александр Михайлов: «Именно в этом возрасте у молодых людей появляется тяга к оружию. У молодежи всегда была, есть и будет эта тяга. Когда он приобретает, меняется психологическое состояние»

«Сегодня психиатрия — это инструмент штамповки справок»

— Может стоит усиливать работу психиатров, нежели инспекторов по оружию?

— Надо реально смотреть на работу психиатра. Он имеет ограниченное время для обследования и оценки психического состояния. Об углубленном исследовании речь не идет. Сколько человек сидит за дверью кабинета врача? Врачи, учителя, дальнобойщики — все должны получить справку. Сегодня психиатрия — это инструмент штамповки справок. Ну нет времени чем-то еще заниматься, как и у любого другого врача. К тому же у нас большой дефицит психиатров. На всю страну — около 14 тысяч. Им надо обследовать огромное количество людей, начиная от учителей, врачей и заканчивая людьми сложных профессий.

А самое главное мы должны отдавать себе отчет в том, что подобного рода персонажи глубоко латентные. Они не обозначают свою позицию, свои желания. Мы же узнаем о его постах постфактум. Вот приняли закон Яровой. Ну и как он работает? Никак! Как он может работать, если такие факты проявляются. С одной стороны, его контент указывает на возможность таких проявлений, а с другой — никем не отслеживается. Хотя, когда принимали закон Яровой, первая цель была в этом.

— А не кажется ли вам странным, что молодой человек хочет иметь оружие в 18 лет?

— Не вижу ничего странного. Именно в этом возрасте у молодых людей появляется тяга к оружию. У молодежи всегда была, есть и будет эта тяга. Когда он приобретает, меняется психологическое состояние. Когда служил в армии, замечал, что у того, кто получил пистолет, походка становится твердой. Конечно, он приобретает черты комического Рэмбо, но внутри человека зарождается уверенность в себе.

Фото: Максим Платонов

Александр Михайлов: «Уже второй случай, когда человек законно приобрел оружие, и никто не может сказать, кому предъявлять претензии»

Сейчас депутаты будут высасывать из пальца. Но обратите внимание, уже второй случай, когда человек законно приобрел оружие, и никто не может сказать, кому предъявлять претензии. Психиатру? Но он его протестировал, и человек имеет право на ношение оружия. Не можем предъявить претензии лицензионной службе, которая его проверила — все соответствует нормативам.

— Сообщалось, что Росгвардия якобы стреляла на поражение. Как вы оцениваете эти действия?

— Если угрожает опасность, то любой полицейский вправе стрелять на поражение. Это разрешено законом. Но на практике часто боятся стрелять на поражение, потому что, не дай бог, преступник окажется «со связями», и полицейский окажется виноват. Но в данном случае полицейский поступил как подобает.

«У общества представление, что психиатр в голову залезает и выуживает, что необходимо»

Врач-психиатр Владимир Менделевич также подтвердил, что выявить убийц стандартное тестирование не позволяет.

— Владимир Давыдович, может ли опытный врач-психиатр распознать замысел 18-летнего стрелка?



— Нет, не может. Это равнозначно тому, возможно ли распознать мысли и мотивы другого человека. Если не хочет говорить, то не скажет. 18 лет — это взрослый человек, который знает, что стоит скрывать, а что нет. У общества наивное представление о том, что психиатр в голову залезает и выуживает все, что необходимо. Психиатр — это врач, к которому обращаются с жалобами. И если их нет, то нет и диагноза. У нас принцип — работать по обращаемости пациента.

— Но он жалуется на звон в голове, плохой сон: «Сколько бы я ни спал, энергию сон не прибавляет. Как же я устал. Гнев переполняет меня». Может это и есть признаки психического расстройства и врачу-психиатру стоит обращать внимание на такие детали?

— Если человек не может спать, это еще не может быть признаком психического расстройства. Человек может не спать по разным причинам: влюблен, много выпил кофе перед сном, стресс. Я, как психиатр, не могу делать такие заключения, не видя человека, а только на основании отдельных высказываний.