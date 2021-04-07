Казань вошла в рейтинг городов, жители которых чаще всего расплачиваются онлайн-переводами

Фото: Максим Платонов (архив)

Казань заняла 11-е место в рейтинге городов, жители которых чаще всего расплачиваются за онлайн-переводами. Всего в список вошли 19 городов России.

Лидером рейтинга стала Москва. В топ-5 оказались Самара, Омск, Краснодар и Брянск. В десятку городов, где популярна оплата онлайн-переводами, вошли также Екатеринбург, Уфа, Воронеж, Красноярк и Ростов-на-Дону.

В рейтинг, составленный агентством Zoom Market, попали также Пермь, Волгоград, Челябинск, Владивосток и Нижний Новгород. Замкнули список Саратов, Новосибирск и Санкт-Петербург.



По данным исследования, в 97% случаев, когда опрошенным приходилось оплачивать онлайн-переводами, продавцы предлагали указанный способ как единственную альтернативу оплаты наличными. Основными причинами такой ситуации становились временные технические сбои (77%) или отсутствие возможности приема карты (23%).

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

59% опрошенных оплачивали онлайн-переводами покупки в несетевых продовольственных магазинах и на рынках. 28% применяли такой способ оплаты в заведениях общепита, а еще 13% в организациях сферы услуг. Всего в опросе приняли участие 2 280 человек из 19 городов.

Ранее сообщалось, что ФНС планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс. Это позволит россиянам видеть информацию о своих покупках, оплаченных банковскими картами.

Татьяна Демина