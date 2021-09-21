Эксперты выяснили, кому в Татарстане предлагают самую высокую и низкую зарплату

В Татарстане самую высокую зарплату готовы предложить сотруднику высшего менеджмента — в среднем она составляет 55,8 тысячи рублей. Самую низкую зарплату предлагают тем, кто работает в сфере образования и науки — около 35,4 тысячи рублей, сообщает служба исследований hh.ru.



В топ-5 самых высокооплачиваемых сфер вошли также «Строительство, недвижимость» — в среднем по республике зарплата составит 50,3 тысячи рублей, «Добыча сырья» — 49,9 тысячи рублей, «Автомобильный бизнес» — 49,8 тысячи рублей и «Рабочий персонал» — 46,3 тысячи рублей.

А вот в список с самыми низкими зарплатами вошли такие сферы, как «Госслужба, НКО» — 36,3 тысячи рублей и «Административный персонал» 38,1 тысячи рублей. Средняя зарплата по Татарстану — 42,7 тысячи рублей, а по России — 49,3 тысячи рублей.

Фото: pixabay.com

Недавно эксперты сообщали, что одну из самых высоких зарплат в Казани готовы платить продавцу-кассиру: в среднем в татарстанской столице на этой должности можно получить оклад до 67 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко