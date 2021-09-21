В 2022 году зарплата трех миллионов россиян вырастет за счет повышения МРОТ

В России зарплата почти 3 миллионов граждан вырастет в следующем году за счет повышения МРОТ до 13,6 тысячи рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сегодня правительство рассматривает законопроект о повышении МРОТ, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В июле в Минтруда России сообщали, что минимальный размер оплаты труда в следующем году составит 13 617 рублей. Повышение минимального размера оплаты труда с 2022 года коснется порядка 4,7 млн работников.



С 2021 года в России МРОТ рассчитывается по новой методике и составляет 42% от медианной заработной платы — 12 792 рубля. В связи с этим минимальная зарплата в стране впервые превысила прожиточный минимум.



Татьяна Леухина