В России до 2024 года на соцподдержку 5 млн семей с детьми направят 2,1 трлн рублей
В России до 2024 года на дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми направят 2,1 трлн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Он уточнил, что выделенные средства позволят получать дополнительную социальную поддержку 5 млн семей с детьми, пишет ТАСС.
Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 млн российских семей. Такой показатель планируется достичь благодаря национальному проекту «Демография». Она напомнила, что в России продолжается создание целостной системы мер поддержки семей с детьми на основе принципов социального казначейства. Власти планируют снизить риски бедности таких семей.
В апреле сообщалось, что в Татарстане на реализацию нацпроекта «Демография» выделят 8,5 млрд рублей. Большую часть из них, 6,4 млрд рублей, планировалось направить на региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».
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