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Голикова: «К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 млн наших семей»

18:02, 20.09.2021 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Голикова: «К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 млн наших семей»
Фото: Максим Платонов (архив)

«К 2024 году меры соцподдержки будут получать 2,5 млн наших семей», — сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Такой показатель планируется достичь благодаря национальному проекту «Демография».

Голиков напомнила, что в стране продолжается создание целостной системы мер поддержки семей с детьми на основе принципов социального казначейства. Власти планируют снизить риски бедности таких семей, пишет ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

В апреле сообщалось, что в Татарстане на реализацию нацпроекта «Демография» выделят 8,5 млрд рублей. Большую часть из них, 6,4 млрд рублей, планировалось направить на региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Татьяна Демина
Общество

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