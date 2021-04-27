В Татарстане на реализацию нацпроекта «Демография» потратят 8,5 млрд рублей

В Татарстане на реализацию национального проекта «Демография» направят 8,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ. Большая часть, 6,4 млрд рублей, пойдет на региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

В нацпроект «Демография» также входит региональный проект «Содействие занятости». На него планируется потратить 1,7 млрд рублей.

На проекты «Спорт — норма жизни» направят 272 млн рублей, на «Старшее поколение» — 91 млн рублей, а на «Укрепление общественного здоровья» — 12 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минэкономики Татарстана отметили, что реализация нацпроекта «Демография» в 2021 году позволит обеспечить девять спортшкол Казани и одну в селе Введенская Слобода Верхнеуслонского района РТ спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой на общую сумму 37,9 млн рублей.

Также для пяти спортшкол олимпийского резерва Казани и Верхнеуслонского района закупят микроавтобусы, а для подготовки к ГТО в столице Татарстана приобретут спортивно-технологическое оборудование.

Татьяна Демина