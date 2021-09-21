В Казани дети из отряда ЮИД напомнили взрослым, как переходить дорогу с ребенком

Фото: Госавтоинспекция Казани

В Казани сотрудники ГИБДД в рамках Глобальной недели безопасности дорожного движения провели акцию «Возьми ребенка за руку», направленную на профилактику детского травматизма. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Казани.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Во время акции дети из отряда юных инспекторов движения (ЮИД) написали возле пешеходных переходов фразу «Возьми ребенка за руку», напоминающую о том, как необходимо переходить проезжую часть. Также дети вместе с родителями повторили правила перехода проезжей части и напомнили, что необходимо использовать световозвращающие элементы в одежде.

Фото: Госавтоинспекция Казани

Завтра в Казани ГИБДД совместно с сотрудниками станции скорой помощи проведут профилактический рейд «Уступи дорогу».



Ольга Плешкова